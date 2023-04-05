İyi Parti Milletvekili aday adayı Özsaçmacı, Millet İttifakı’nın iktidarının milletin iktidarı anlamına geldiğini vurgulayarak, milletvekili seçilesi halinde Çorum’u hep birlikte ve ortak akılla yöneteceklerini söyledi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret eden Özsaçmacı, esnafın sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ile Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’i ziyaret eden Özsaçmacı, sektörlerin sorunlarını dinledi, görüş alışverişinde bulundu.

Bekir Özsaçmacı, ayrıca beraberinde Merkez İlçe Başkanı Av. Orhan Odabaş ile birlikte Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş’ı ziyaret ederek mahallenin ve Çorum’un genel sorunları hakkında istişareler yaptı.

Özsaçmacı, ziyaretlerini kahvehaneler ile sürdürdü. Beraberinde İl Başkanı Erkan Yıldız ve parti yöneticileri ile birlikte kıraathane ziyaretleri düzenleyen Özsaçmacı, halkın ve esnafın nabzını yokladı.

(Haber Merkezi)