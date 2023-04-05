Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü, Çorum Belediyesi’nin desteğiyle Yozgat’ın Baydiğin Kasabası’nda daha önce hiç tiyatro izlememiş olan öğrencileri gösterileriyle eğlendirdi. Baydiğin Bölge Okulu’nda yapılan gösteriler öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü Genel Sanat Yönetmeni Bilgehan Geniş, “Okulumuzdan gelen talep üzerine araştırdık. Okuldaki çocukların daha önce hiç tiyatro izlemediğini öğrendik. Dünya Tiyatro Günü’nde onların yüzünde gülümseme olabildiysek ne mutlu bize” şeklinde konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)