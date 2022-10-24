Çorum’un mobilya markası Özlem Max, kuruluş yıldönümüne özel iddialı bir kampanya ile giriyor.

Özlem Max Mağazası sahibi Metin Ünal, cazip indirimlerle kış sezonuna “merhaba” dediklerini söyledi. 2023 yılının süper modellerini Çorumluların beğenisine sunduklarını ifade eden Metin Ünal, “Müşterilerimize büyük fırsatlar sunarak yeni sezonu açıyoruz. Yatak odası, salon takımı ve yemek odası gruplarımızda hem bol ürün seçeneği, hem de olağanüstü fiyat avantajları sunuyoruz” dedi.

Özlem Max’ın 47 yıl önce 15 metrekarelik bir mağazada faaliyete geçtiğini anlatan Ünal, bugün 7 bin metrekareyi aşan dev bir mağazayla hizmet verdiklerini vurgulayarak, “Türkiye’nin en köklü mobilya mağazalarından biriyiz. Çağdaş konseptimiz ve hizmet kalitemizle sektörün öncülerindeniz. En seçkin ürünleri müşterilerimizle buluşturuyoruz” ifadesini kullandı.

Özlem Max Mağazası Sahibi Metin Ünal, Samsun yolundaki mağazaya ulaşım için gün boyu ücretsiz müşteri servislerinin olduğunu ve mağazada çocuklar için oyun parkının bulunduğunu anlatarak, mağaza bünyesindeki teknik servisle satış sonrası her türlü hizmetin verildiğini, tüm ürünlerinin 2 yıl garantili olduğunu ve Türkiye’nin her yerine adrese teslim satış yaptıklarını belirtti. Ünal, kendi sektöründe “ilk”lere imza atan Özlem Max’ın mobilyada Çorum markasına dönüştüğünü de söyledi.

Mağaza Müdürü Ali Ünal ise, kampanyalarının büyük cazibeler sunduğunu ifade ederek, “Kampanyamız hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 0538 866 26 86 numaralı müşteri hizmetlerimizi arayabilirler. Zengin ürün çeşitlerimizi yakından görmek isteyenleri ise Samsun Yolu 4. kilometrede hizmet veren mağazamıza bekliyoruz” diye konuştu.

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