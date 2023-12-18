Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim 2023 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu ekim ayında 2022 sonuna kıyasla 975 milyon dolar azalarak 157,8 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 1,6 milyar dolar azalarak 149,1 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 586 milyon dolar artışla 8,7 milyar dolara çıktı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ekimde 2022 sonuna göre 1,6 milyar dolar artarken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 213 milyon dolar yükselişle 14,1 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 163 milyon dolar azalırken, tahvil stoku da 1,2 milyar dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,5 milyar dolar azaldı, tahvil stoku da 521 milyon dolar gerileyerek 9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, ekimde 2022 sonuna göre 245 milyon dolar azalışla 4,8 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 498 milyon dolar artışla 1,6 milyar dolara çıktı.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç geçen yılın sonuna kıyasla 1,4 milyar dolar artarak 104,8 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 288 milyon dolar yükselişle 7,8 milyar dolar oldu.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,3'ü dolar, yüzde 35,6'sı avro, yüzde 2,2'si Türk lirası ve yüzde 2,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,2'sini dolar, yüzde 34,4'ünü avro, yüzde 21,1'ini Türk lirası ve yüzde 6,3'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 36,2'si finansal kuruluşlara, yüzde 63,8'i finansal olmayan kuruluşlara ait. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,7'si finansal kuruluşlar, yüzde 26,3'ü finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu, ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 47,1 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.