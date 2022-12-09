Planlı olarak düzenlenen etkinliklerde, Bilgi Koleji ile işbirliği yapılarak, hayatında hiç at görmemiş öğrenciler bir araya getirilerek, kısa binicilik eğitiminin ardından, öğrencilerin atlarla buluşması sağlandı. Öğrenciler binicilik sporu hakkında bilgilendirildiler.

Öğrenciler, Çorumlu Obasında geleneksel el sanatlarından ebru sanatı ve okçulukla tanıştılar, uygulama etkinliklerine katıldılar.

Çorum Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek, öğrencilerin hayvanlarla iletişim kurmaları sağlanarak, hayvan sevgisi geliştirildi.

Kurum atölyelerinde görsel sanatlar ve müzik kültürünü geliştirmeye yönelik etkinlikler yapılarak, öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun kültürel, sanatsal, sosyal hayatına etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması hedeflendi.

Kurum kurucusu Çağlayan Onaç, etkinliklerin sonunda yaptığı açıklamada, özel eğitimin temel amacının, özel eğitim öğrencisinin toplumsal uyum becerilerini geliştirerek bağımsız yaşam becerileri kazanmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Kurum Müdürü Satı Körpeş ise, düzenlenen etkinliklerde, ilgilerinden ve katkılarından dolayı; Bilgi Koleji yönetimine, Çorum Belediyesi Hayvan Barınağı yetkili ve görevlilerine, Çorumlu Obası görevlilerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

