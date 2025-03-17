Belediye İskilipspor’un kadın milli güreşçilerinden Özmez Kardeşler, Tekirdağ’da düzenlenen U15 ve U17 Türkiye şampiyonasına damga vurdu. Özdenur, şampiyon olurken, Esma ikin madalya kazandı.

U17 kategorisi 61 kiloda mindere çıkan Özdenur Özmez, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde, Burdur Gençlikspor’dan Begüm Sezin Ekici ile Türkiye şampiyonluğu için karşılaşan Özdenur Özmez, rakibini mağlup etmeyi başardı ve altın madalyaya ulaştı. Burdurlu sporcu ise ikinciliği elde etti. Bu sıklette, Gaziantep Belediyespor’dan Sema Yüksel ve Afyonkarahisar Taşoluk Belediyespor’dan Melisa Sarı Çiçek ise üçüncülüğü paylaştı.

ESMA’DAN BİR MADALYA DAHA

Şampiyonada mücadele eden ve U15 kategorisi 54 kilonun finalinde Burdur Gençliksporlu sporcu Asya Nur Çintaş’a yenilerek ikinci olan Belediye İskilipspor Kulübü güreşçisi Esma Özmez, U17’de de kürsüye çıkmayı başardı. 53 kiloda mindere çıkan Esma Özmez Türkiye üçüncülüğünü elde ederek şampiyonayı 1 gümüş, 1 bronz madalya ile kapattı.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEKLER

Özmez kardeşler, 2025 yılında düzenlenecek uluslararası turnuvalarda milli takım adına Türkiye’yi temsil etme hakkı elde ettiler.