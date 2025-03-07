Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ahlatcı Çorum FK’nın, teknik direktör Serkan Özbalta’ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 maçta yedek kulübesi ve soyunma odasına giriş yasağı ile 58.500 lira para cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Konuyla ilgili olarak Tahkim Kurulu’nun almış olduğu karar şöyle: “Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’nün Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta’nın ihraç öncesi müsabaka hakemlerine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 29.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 29.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle, karar verilmiştir.”

Ahlatcı Çorum FK, Serkan Özbalta ile hafta içerisinde yollarını ayırmıştı.