Kaza, Alaca ilçesi Tokat-Alaca kara yolu Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ö. idaresindeki 60 BG 050 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Nuriye Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: İHA AJANS