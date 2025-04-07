Karabük'te TIR ile çarpışan otomobilde 5 kişi can verdi.

Karabük Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile çarpışan otomobildeki Esra, Berfin ve Kübra Uluışık olay yerinde, baba Aziz Uluışık ise hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'a gönderilen aynı aileden 4 kişinin cenazesi, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir ilçesindeki Mardinkapı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilmişti.

Kazada ağır yaralanan Feride Uluışık (65), da tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybederken trafik kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kazaya karışan TIR sürücüsü de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: İHA AJANS