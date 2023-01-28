Murat K. (22), idaresindeki 19 ADH 925 plakalı otomobil, Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilden fırlayarak yaralanan sürücü ile araçtaki Yılmaz A. (23), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çarpışma nedeniyle devrilen aydınlatma direği ve kopan ağaçlar caddenin iki yönlü ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kaza yapan otomobilin olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.