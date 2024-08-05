Bursa'da belediye otobüsüne çarpmamak için eve dalan otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 16 BDD 410 plakalı otomobil sürücüsü dönmek istediği sırada belediye otobüsü ile karşı karşıya geldi.

Otobüse çarpmamak için bir anda direksiyonu kıran sürücü, otomobiliyle birlikte eve girdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü tedavi altına alınırken polis kazaya ilgili tahkikat devam ediyor.

Editör: İHA AJANS