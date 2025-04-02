Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas’ın İmranlı ilçesinde D-200 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Yalova'dan Erzincan istikametine seyir halinde olan E.C yönetimindeki 24 EE O62 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada 30 kişi bulunan otobüste 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Yaralılar İmranlı, Zara ve Hafik ilçe devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Editör: İHA AJANS