Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın başkanlık ederken, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katılım sağladı.

Toplantıda, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin karşılaştığı temel sorunlar hakkında detaylı veri analizleri paylaşıldı. Katılımcılar, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yaşama kadar farklı alanlarda otizmli bireylerin yaşadığı zorlukları dile getirirken, çözüm odaklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, bugüne kadar otizmli bireylere yönelik olarak yerelde yürütülen projeler, sosyal destek uygulamaları ve farkındalık çalışmaları hakkında bilgi verildi.

“Daha Kalıcı Çözümler İçin Çalışacağız”

İl Müdürü Aydın, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için daha kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Aydın, “Sorunları en aza indirgeyecek somut adımlar atmak için gerekli alt yapı çalışmalarını hızla sürdüreceğiz. Tüm paydaşlarımızla birlikte ortak bir yol haritası belirleyeceğiz” dedi.

II. Ulusal Otizm Eylem Planı (2023-2030), ülke genelinde otizmli bireylerin eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve istihdam alanlarında karşılaştığı sorunlara bütüncül bir yaklaşım sunmayı amaçlıyor.

Çorum’daki toplantı da, yerel düzeyde planın uygulanabilirliğini artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Muhabir: Haber Merkezi