45 yaşındaki Tolga Ö'den bir süre haber alamayan arkadaşları, kaldığı odaya girdiklerinde şahsı hareketsiz şekilde bularak durumu otel yetkililerine, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otele gelen sağlık ekipleri, Tolga Ö’nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Tolga Ö’nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre talihsiz adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
(Haber Merkezi)
Otel odasında ölü bulundu
Çorum’da kaldığı otel odasında kalp krizi geçirdiği belirlenen bir kişi ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, olay, Gazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi.
45 yaşındaki Tolga Ö'den bir süre haber alamayan arkadaşları, kaldığı odaya girdiklerinde şahsı hareketsiz şekilde bularak durumu otel yetkililerine, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otele gelen sağlık ekipleri, Tolga Ö’nün hayatını kaybettiğini belirledi.
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