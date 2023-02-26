Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen bilgilere göre, ilçede hakkında yık-yap kararları olan, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu ve hakkında güçlendirme kararı olan Gemici İlkokulu 24 Şubat 2023 Cuma günü ders bitiminden sonra eğitim öğretime kapatıldı.

Öte yandan bugünden itibaren Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nde, Atatürk Ortaokulu Akşemseddin İlkokulu’nda, Gemici İlkokulu ise yık yap kapsamında yeniden inşa edilen Nenehatun Ortaokulu’nda ikili eğitime başlayacak.

(Haber Merkezi)

