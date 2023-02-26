Çorum Belediyesi, deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına mühendisleriyle de destek veriyor. 10 kişiden oluşan ekip, çalışmalara katılmak için deprem bölgesine gitti.

Depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Çorum Belediyesi, araç, ekipman, personel ve insani yardımlarının yanı sıra bölgede hasar tespit çalışmalarına da destek veriyor. Çorum Belediyesi hasar tespit çalışmalarına teknik anlamda destek vermek için mühendislerden oluşan ekiplerini deprem bölgesine gönderdi.

Belediye binası önünden mühendisleri afet bölgesine uğurlayan Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın öncülüğünde depremzedelere yardımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Sadece insani yardım, makine ve ekipmanla sınırlı kalmıyor, bölgeye mühendislik hizmeti de veriyoruz. Hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesinde daha önceden 4 kişilik ekibimizi göndermiştik. Takviye olarak 10 kişiden oluşan 5 ekibimizi daha çalışmalara destek vermek üzere afet bölgesine uğurluyoruz.” dedi.

Çorum’da da riskli binalarla ilgili gelen ihbarları değerlendirdiklerini belirten Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, “Evinde çatlak ve hasar bulunan vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak mühendislerimizle birlikte gerekli çalışmaları yapmaktayız” dedi.



(Haber Merkezi)

