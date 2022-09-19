Osmancık Belediyesi ve Çoroff Çorum Off Road ve Arama Kurtarma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte bir araya gelen off-road tutkunları, araçlarıyla sergiledikleri gösterilerle büyük beğeni topladı. Engelli, zorlu parkurları ve çamurlu yolları izleyicilerin meraklı ve şaşkın bakışları arasında geçen off-roadcılar ıslıklar eşliğinde büyük alkış aldı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, güzel bir etkinliğe imza atıldığını belirterek, “Bu güzel festivalin düzenlenmesinde katkıda bulunan başta Osmancık Belediyesi olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinlikleri sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutlu oluyoruz. Off Road Kulübümüze teşekkür ediyorum” dedi.