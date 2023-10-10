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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven ve beraberinde Çorum'a gelen TFF yetkilileri Osmancık İlçe Sahası'nda incelemelerde bulundu. İbrahim Güven ve beraberindeki heyeti Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Küçükgöz, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Osmancık Belediyespor Sportif Direktörü Gökhan Kent ve Osmancık Belediyespor Teknik Direktörü Turgay Doğan karşıladı. İlk olarak Osmancık İlçe Spor Salonu Toplantı Salonu'nda istişare yapılırken, daha sonra futbol sahasına giderek sahanın yeni sezonda futbol oynamaya elverişli olup olmaması incelendi.

TFF yetkililerin sahanın futbol oynamaya müsait olduğunu belirten raporu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Küçükgöz'e teslim ederken, Osmancık Belediyespor'a yeni sezonda başarılar diledi.