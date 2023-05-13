Yarın yapılacak olan seçimlerle ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı ilk olarak Osmancık’ı ziyaret etti.

Milletvekili Adayları İsmail Lek ve Mete Çakı’nın yanısıra İl Başkanı Agah Karapıçak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, partili belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla birlikte ilçeye giden Kayrıcı, ilçe belediyesinin satın aldığı yeni iş makinelerinin anahtar teslim törenine katıldı. Ardından Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü ziyaret eden Vahit Kayrıcı ve MHP heyeti belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçedeki esnafı, fabrikaları ve Pazar yerini gezerek hem MHP’ye hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy isteyen MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı ve beraberindeki heyet daha sonra Bayat’ta da bir dizi ziyarette bulundu. Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile de buluşan heyet bu ilçede de büyük ilgi gördü.

(Haber Merkezi)