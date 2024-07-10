OSBÜK olarak ilkini 2021 yılında yaptıkları OSB Yıldızları Araştırması’nın bu yıl 4.’sünü gerçekleştirdiklerini ifade eden OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “81 ilimizde sayıları 403’e ulaşan organize sanayi bölgelerimiz, Cumhuriyet tarihinin en başarılı sanayi üretim politikasıdır. Türkiye’nin planlı sanayileşmesinde kritik rol oynayan OSB’lerimiz, artık ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren güçlü bir yapıya kavuştu. OSBÜK olarak OSB’lerimizin ve OSB sanayicilerimizin bu başarısını Türkiye ve dünya ile paylaşarak, sanayi işletmelerimizin marka değerini artırmak için başlattığımız OSB Yıldızları Araştırmamızı sürdürüyoruz. Tamamen gönüllük esasına dayalı olarak yürüttüğümüz araştırmamızda başvuran sanayi işletmelerimizi ‘En Çok Satış Yapan 100 Firma, En Çok İhracat Yapan 100 Firma, En Çok İstihdam Sağlayan 100 Firma, En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan 100 Firma’ gibi 10 farklı kategoride değerlendirerek, sonuçlarını OSB Yıldızları Ödül Törenimizde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu yıl 4'üncüsünü yapacağımız araştırmamız için son başvuru tarihini 2 Eylül 2024 olarak belirledik. 81 ilimizdeki tüm OSB sanayicilerimizi 2 Eylül 2024’e kadar araştırmamıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Kütükcü, araştırmaya başvuruların https://osbyildizlari.osbuk.org/ adresinden yapılabileceğini hatırlattı.

Editör: İHA AJANS