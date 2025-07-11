Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kaç gündür su sıkıntısı yaşanıyor.

Edindiğimiz bilgilere göre, OSB'nin su ihtiyacının karşılandığı Yenice köyündeki kuyularda su kalmadı.

Yaşanan su sıkıntısı nedeniyle bazı fabrikalarda üretimin durduğu iddia edildi.

Su sıkıntısı nedeniyle sanayiciler kara kara düşünürken, Çorum Belediyesi'nin OSB'ye sağlığı su desteğinin de azaldığı gelen bilgiler arasında.

SU KUYULARI AÇILMAZSA SIKINTI DEVAM EDECEK

OSB'nin günlük 5 bin ton su tüketimi olduğu öğrenilirken, Yenice ve Kadıkırı köyünde yeni su kuyularının açılmaması halinde su sıkıntısı devam edeceği belirtildi.

Su sıkıntısının devam etmesi halinde fabrikalara Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında haftada 1 yada 2 gün su verilmeyeceği öğrenildi.

Sanayiciler, su sorunun çözümü için Çorum Belediyesi ve yetkililerden destek istedi.

BELEDİYEDEN SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Çorum Belediyesi de geçtiğimiz günlerde kurak geçen kış döneminin ardından Çorum halkına su tasarrufu çağrısı yaptı.

Barajlardaki doluluk oranının beklenenin altında olduğuna dikkat çekilirken, su kullanımında hassas davranılması istendi.

ARAÇ YIKAMAYIN, BAHÇE SULAMAYIN!

Belediyeden yapılan açıklamada; “Suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf etmeden kullanmalıyız. Muslukları gereksiz yere açık bırakmayalım, duş sürelerini kısaltalım, bulaşık ve çamaşır makinelerini tam kapasiteyle çalıştıralım, bahçe ve araç yıkamalarında içme suyunu kullanmayalım." denildi