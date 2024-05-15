Cumhuriyet Ortaokulu ve Ortaköy İmam Hatip Ortaokulunca, Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 20 proje katılımcıların ilgisine sunuldu.

Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal ve Belediye Başkanı Taner İsbir, fuarda yer alan stantları gezerek, öğrencilerden bilgi aldı.

Fuarın açılış törenine Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Eselik, İlçe Polis Amiri Yunus Emre Çetinkaya, İlçe Müftüsü Sadık Saran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan İsbir ve vatandaşlar katıldı.

Editör: AA AJANS