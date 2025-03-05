Hüseyin Ş. idaresindeki 05 ABP 640 plakalı otomobil Çevreyolu Bulvarı toptancılar Kavşağında Halil A.’nın kullandığı 19 ABN 862 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 19 ABN 862 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden Yusuf A., Asiye A. ve Hüna A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile bir şeridi trafiğe kapanan yol trafik polislerinin de yardımı ile araçların itilerek yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK