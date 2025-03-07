Çorum'da dün akşam Adliye Sarayı karşısındaki bir çay ocağına yapılan silahlı saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Belediye çalışanı Salih Sarıçam hayata tutunmaya çalışıyor.

Salih Sarıçam, Gülabibey Mahallesi’nden misafir olarak geldiği Ulukavak Mahallesi’ndeki çay muhabbetinde, ilgisinin olmadığı bir saldırının kurbanı oldu.

Yaşanan olay her yönüyle Çorum kamuoyunda büyük üzüntü ve tedirginlik oluştururken, Salih Sarıçam’ın hikayesi de ayrı bir hüzün kaynağı oldu. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğum Bakım Servisi’nde hayata tutunmaya çalışan Salih Sarıçam’ın ailesi, dostları ve Çorum kamuoyu, iyileşmesi için duacı olmayı sürdürüyor.

Editör: HABER MERKEZİ