Çorum’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında 2023 yılında açılan ve doktor eksikliği nedeniyle hizmette sıkıntı yaşandığı sık sık gündeme gelen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde artık iki tıbbi Onkolog hizmet veriyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde günlük poliklinik hizmetinin yanında kemoterapi ünitesinde ayaktan hastalara da kemoterapi tedavisi uygulaması yapıldığı bildirildi.

Kadrolu olarak 2 Tıbbi onkologun olduğu Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’ne bakanlıkça hekim görevlendirilmesinin yapıldığı, 23 Temmuz 2025 tarihi itibariyle hali hazırda 2 tıbbi onkoloji uzmanının görev yaptığı belirtilen açıklamada “Onkoloji Merkezimiz Çorum dışından Tokat, Amasya, Çankırı, Kastamonu ve Yozgat gibi çevre illerden başvuran hastalara da hizmet vermektedir. Ayrıca Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile atanan bir diğer tıbbi onkoloji uzmanı da kısa sürede görevine başlayacaktır. Hastalarımıza daha etkin ve hızlı hizmet sunmak için çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi