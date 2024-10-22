İsrail’in Gazze’den sonra Lübnan’ı da hedef alan insanlık dışı saldırılarının ortaya çıkardığı yeni bir “mülteci dalgası” ihtimali ise, adeta karabasan gibi ülkemizin üzerine çökmüş durumda.

Biz de, Çorum’un ana caddesine çıkarak, Çorumlulara “mülteci” sorununa ilişkin görüşlerini sorduk.

Gazi Caddesi’nde, ÇORUM HABER mikrofonunu uzattığımız yurttaşların birçoğu Türkiye’nin yeni mültecileri kaldıramayacağını dile getirirken, Türk halkının misafirperver olduğunu ve mülteci kabulüne devam edilmesi gerektiğini savunanlar da çıktı.

“ÖNCE KENDİMİZİ DÜŞÜNMELİYİZ”

Bir vatandaş, hükümetin Suriyeliler için misafir dediğini ancak hepsinin ülkemize yerleştiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Ülkenin durumunu görüyorsunuz. Ekonomik durumumuz berbat. Tamam Türk halkı olarak yardımseveriz. Ama bir yere kadar. Önce kendimizi düşünmeliyiz. Önce Türk halkının ekonomisi ve güvenliği. Ondan sonra imkân varsa kabul edebiliriz.”

“OY VERDİĞİME PİŞMANIM”

AK Parti’ye oy verdiğini söyleyen ve şu an bin pişman olduğunu kaydeden bir yurttaş, “Bizi doyuramıyor ki mülteciyi doyursun. Önce bir vatandaşını doyursun. Benim eşim böbrek nakli hastası bize devlet 12 bin 500 TL para veriyor düşünebiliyor musun? Bu para neye yetecek, söyler misiniz? Bizi bitirdiler. Oy verdim ama bin pişmanım. İstemiyoruz mülteci, etrafımızı sarıyorlar, her yerdeler. Hastanelerde bizden önce muayene oluyorlar, artık denecek bir şey kalmadı.” ifadesini kullandı.

“ALIP EVLERİNE KOYSUNLAR”

Bir genç, “Mülteci sevenler alıp evlerine koysunlar” yorumunu yaparken, bir başka yurttaş, mültecilere karşı olduğunu belirterek, “Ülkemiz çok karıştı, aşure çorbası gibi oldu. Onun için gelmelerini istemiyoruz. Ülkemiz Afganlı, Suriyeli doldu. Yabancı hale geldi.” diye konuştu.

“YETER ARTIK”

Ülkenin geleceğine dair ciddi endişeler taşıdığını dile getiren bir vatandaş, “Allah hayırlısını versin.” yorumunu yaptı.

Bir vatandaş mültecilerden bir şikayeti olmadığını dile getirerek, “Yarın bize de bir şey olsa biz de onlara gitmek zorunda kalabiliriz.” ifadesini kullandı.

Duruma isyan eden bir yurttaş ise şunları söyledi: “Yeter yav arkadaş nereye kadar gelecekler? Ben emekliyim 12 bin 500 TL maaş alıyorum. Mülteciye yardım ediyor, nasıl oluyor bu? Nasıl gelsin diyorlar? Kendileri gitsinler o zaman başka yere, yeter artık, yeter!”

“YANLIŞ POLİTİKA”

Bir vatandaş “Bu kadarı yetmiyor muymuş? Yanlış politika” cevabını verirken, bir başka yurttaş “Hiç kapanmadı ki kapı. Zaten açık. Türkiye mevcut olanı kaldıramıyor, yeni mültecileri nasıl kaldıracak? Kaldıramadığı için bu emekli, işçi, memur açlıkla, sefaletle mücadele ediyor.” dedi.

“MİSAFİRPERVER OLMALIYIZ”

Mültecilere karşı misafirperver olmamız gerektiğini savunan bir vatandaş, şöyle devam etti: “Ensar, muhacir misali yarın bizim başımıza ne geleceği belli olmaz. Mültecilerin sonuçta ekmeğini biz vermiyoruz. Rabbim onların rızkını ayrı veriyor. Bizim rızkımızı ayrı veriyor. Onun için paylaşmayı bileceğiz. Onlara verdiğimiz rızkımız yarın bize geri dönecektir.”

“BU ÜLKE KURTULMALI”

Bir başka vatandaş ise “Açık söyleyeyim, mülteciler gönderilsin de hepimiz kurtulalım. Bu ülke kurtulsun. Gerçekten çok yazık. Millet acından ölüyor, daha da mülteci mi gelecek? Yeter artık.” şeklinde konuştu.

“KAPILAR HİÇ KAPANMADI Kİ!”

Kapıların hiç kapanmadığını dile getiren bir başka yurttaş, “Kilitlesinler artık şu kapıları. Kendimizi doyurduk da dışardan gelenler mi kaldı?” diye sordu.

Türkiye’nin yeterince mülteci aldığını düşünen bir vatandaş, ülkenin yeni mültecileri kaldıramayacağını kaydetti.

“BATAKLIĞI KURUTMALIYIZ”

“İsrail’in durdurulması gerek, hangi birini alacağız” diyen bir vatandaş şöyle devam etti: “Yarın Türkiye’ye de vuracak biz nereye gideceğiz? Sinek avlamakla vakit geçiriliyor, sinek avlamak yerine bataklığın kurutulması gerekiyor.”

Bir vatandaş ülkenin artık yeni tek bir mülteciyi bile kaldıramayacağını ifade etti.