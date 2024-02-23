Ömerbey Köyü Muhtarı Duran Şahin öncülüğünde geçtiğimiz günlerde sabahın erken saatlerinde düzenlenen şenlikte önce tarla ve meralardan baharın müjdecisi olan kırmızı çiğdem toplandı. Daha sonra köylülerin katılımı ile imece usulü hazırlıklar başladı ve köylüler arasında iş bölümü yapıldı.



Bütün köy halkının katıldığı Çiğdem Aşı şenliğinde kadınlar yemekler hazırlarken sofra kurma işi köyün erkeklerine düştü.

Çiğdem pilavının pişirilmesi ile birlikte kurulan sofralarda yerlerini alan köylüler yemek ve çiğdem aşı yerken köyün günlük sorunlarını tartışıp yapılması gerekenleri not aldılar.

Yemek sonrası ya nasip diyerek gelecek yıl yapılması gereken şenlikte buluşmak için sözleştiler ve yüzlerde tebessümle evlerine ayrıldılar.