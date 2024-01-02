Filistin Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırıları nedeniyle eğitim camiasındaki kayıp ve kurumlardaki tahribata ilişkin bilgi verildi.

“İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 4 bin 156 Filistinli öğrenci şehit oldu, 7 bin 818'i yaralandı” denilen açıklamada, öldürülen öğrencilerden 37'si ile yaralılardan 282'sinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te olduğu, bombardıman altındaki Gazze'de ise 4 bin 119 öğrencinin yaşamını yitirdiği ve 7 bin 536'sının yaralandığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında işgal altındaki Batı Şeria'da 85 Filistinli öğrencinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Gazze'de 221 öğretmen ve idarecinin şehit olduğu, 703 öğrencinin yaralandığı, Batı Şeria'da ise 5 öğretmenin yaralandığı ve 71'den fazla öğretmenin gözaltına alındığı" ifade edildi.

Gazze'de 278 devlet okulu ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 65 okulun bombalandığı, bunların 83'ünün ağır hasar gördüğü ve 7'sinin tamamen yıkıldığı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'daki 38 okulun da baskınlarla tahrip edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze'de okul binalarının yüzde 29'unun tamamen ya da büyük oranda hasar gördüğü için kullanılamaz hale geldiği ve 133 devlet okulunun da sığınma merkezi olarak kullanıldığı kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, 88. günde karadan işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla hedef almaya devam etti.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.