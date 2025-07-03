Çorum’da İŞKUR-İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İşgücü Uyum Programı kapsamında okullara 10 kişi alınacak.

Program kapsamında il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen il genelindeki okullarda, katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 2.5 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şekilde çalışacak.

Program, 14 Temmuz 2025’te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde sonlanacak.

Başvurular 04 Eylül – 08 Temmuz tarihleri arasında alınacak olup katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre Noter tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek.

Kura çekilişi 10 Temmuz Perşembe günü saat 09:30'da İŞKUR İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

Program, 14 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında (ilk 4 hafta) haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada en fazla 3 gün olarak uygulanacak olup çalışma günleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında çalıştıkları her gün için günlük net 1083,00-TL olacak şekilde cep harçlığı ödenecektir. Ayrıca yine İŞKUR tarafından, katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası katılım sağladıkları gün üzerinden karşılanacaktır (emekliliğe yönelik sigorta primi kapsamında değildir).

Programlara başvuru şartları:

1-İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

2-18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

3- Emekli ve malul aylığı almamak, İş göremezlik ödeneği alanlar İUP a katılabilir

4- Başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki

son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak,

5-Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun çalışanı olmamak,

6- Programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı kanunun 5'inci maddesi (kısa vadeli sigorta) kapsamında sigortalı olmamak,

7- Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması (Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz),

8- Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği haketmemiş ve almıyor olmak).

9- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.