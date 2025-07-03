Sadece helal sertifikalı, katkısız, güvenilir içeriklerle üretilmiş gıda ve kişisel bakım ürünleri, glutensiz, katkı maddesi içermeyen, doğal ve sağlıklı ürün seçenekleri ile dikkat çeken Halal Dünya Marketleri vatandaşların İslami değerlere uygun, gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğiniz bir market olarak dikkat çekiyor.

Helal, temiz, katkısız ve sağlıklı ürünleri bir arada sunan market, Çorum merkez Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi No:70/9 adresinde yakında hizmete açılacak. İslami hassasiyetlere uygun Kişisel Bakım & Kozmetik, Hazır Gıdalar, Oyuncak, Ev & Yaşam, Temizlik, Atıştırmalık, Kahvaltılık & Süt, Et & Tavuk & Şarküteri, Bebek & Çocuk, Sağlıklı Yaşam, Temel Gıda, İçecek, Züccaciye, Fırın & Pastane ile Kitap & Kırtasiye ürünleri ile glutensiz, doğal ve güvenilir içeriklerle hazırlanan ürün yelpazesiyle dikkat çeken market, sağlıklı yaşamı önemseyen bireylere yeni bir alışveriş alternatifi sunuyor.

Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip helal tüketim merkezi olan Halal Dünya Marketler zinciri ayrıca www.helaldunyamarketleri.com internet adresi üzerinden online hizmet veriyor.

Market yetkilileri, “Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de buyurduğu gibi “helâl ve temiz olanlardan tüketiniz” emrine uygun olarak, tüm ürünlerimiz titizlikle seçilmiş ve GİMDES tarafından denetlenmiştir. Amacımız, ümmetin her ferdine güvenle alışveriş yapabileceği bir ortam sunmaktır” açıklamasında bulundu.