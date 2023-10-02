Tahmini Okuma Süresi: dakika

İSTANBUL (AA)- Schneider Electric, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye (UN SDSN Türkiye) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BUYEM) iş birliği ile "Öğretmenler 2030: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İklim Seferberliği Eğitimi" kapsamında, K12 okullarında görev yapan öğretmenlere sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve yeteneklerini artırma fırsatı sunuyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, K12 okullarındaki öğretmenlere sürdürülebilirlik eğitimi sunarken, aynı zamanda bu programdaki öğretmenler aracılığıyla öğrencilere çözüm odaklı düşünme becerileri kazandırmayı göz önünde bulunduruyor, geleceği şekillendiren bir eğitim fırsatı sunuyor. Eğitimin 4. dönemi için başvurular 12 Ekim 2023 tarihine dek sürecek.

Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim kavramları, bu eğitim programı kapsamında güncel örnekler, ders planları ve sınıf uygulamaları ile ele alınıyor. Özellikle sınıf uygulamaları bölümünde, öğrencilerin sistem bakış açısı ile çözüm odaklı düşünme yeteneklerini ve becerilerini geliştirecek, yaratıcılıklarını ve girişimciliğini destekleyecek faaliyetler öğretmenlere aktarılıyor.

12 Ekim’e dek başvuruda bulunan öğretmenler arasından seçilecek katılımcılar, 24 Ekim-7 Aralık 2023 tarihleri arasında toplam 21 saat sürecek eğitimlere ücretsiz olarak katılma hakkı kazanacak. İklim krizi, ekonomik sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma için eğitimde örnek uygulamalar gibi çok kapsamlı konuların ele alındığı eğitimlere yüzde 80 devam zorunluluğu bulunuyor. Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğretmenlere "Schneider Electric - BÜYEM - SDSN Türkiye Öğretmenler 2030: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İklim Seferberliği Eğitimi Katılım Belgesi" sunuluyor.

Schneider Electric, sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdü ve eğitime verdiği önem doğrultusunda, bu iş birliğiyle öğretmenlerin sürdürülebilirlik alanındaki bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

(Furkan Gençoğlu)