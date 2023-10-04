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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen, “Sıfır Atık” Projesi kapsamında, geleceğin teminatı gençlere önem veren Belediye, bu yılda ilimizdeki anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liselerde temiz çevre bilincini kazandırmak amacıyla sıfır atık eğitimleri veriyor.



Çorum Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim dönemiyle birlikte okullarda eğitim faaliyetlerine başladı. Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimlerde, atıkların çevreye verdiği zarar anlatılıyor. İsrafın önlenmesi, çevre dostu tüketim alışkınlıklarının kazandırılması, kaynakların daha verimli kullanılması, çevresel risklerin azaltılması gibi konular hakkında da eğitici ve bilgilendirici sunumlar gerçekleştiriliyor.

Yapılan eğitimlerde özellikle doğal varlıkların korunması, çevrenin bilinçli kullanılması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ile birlikte öğrencilere farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.



Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çevrenin miras değil kendilerine emanet olduğunu belirterek “Çevremizdeki kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı barındıran “Sıfır Atık” seferberliğine ilişkin çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz.” dedi.

“YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARLA

GELECEĞE DOKUNUYORUZ”

Belediye Başkanı Aşgın “Çorum Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık” projesini en fazla destekleyen belediyeler arasında yer alıyor. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla geleceğe dokunuyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere daha temiz ve gelişmiş bir Türkiye, yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle önemli projelere imza atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.