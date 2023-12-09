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Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alibey Sokak üzerinde seyir halinde olan B.Y. idaresindeki 44 M 0197 plakalı yolcu minibüs ile A.G. yönetimindeki 44 S 0706 plakalı öğrenci servisi çarpıştı.

Kazada B.Y. ile öğrenci servisindeki Z.N.M., Y.Ç.G., A.Ç., M.T. ve F.B.E. isimli öğrenciler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.