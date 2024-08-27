Bolu'nun Gerede ilçesinde görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Olay, 11 Ağustos'ta ilçenin Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi.

G.M.U. isimli kadın, oğluyla daha önce kavga eden 12 yaşındaki S.E.Y.'yi bir arkadaşıyla bisiklet sürerken gördü.

Kadın, otomobilini 2 çocuğun üzerine sürüp, S.E.Y.'ye çarparak üzerinden geçti. Diğer çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

KADINA EV HAPSİ VERİLDİ

Gözaltına alınan G.M.U.'ya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.