CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, dün gazetemizi ziyaret ederek, Mehmet Yolyapar’ın meslek yaşamında 56. yıla girişini ve ÇORUM HABER’in de 41. yıla adım atışını kutladı.

Basın ve ifade özgürlüğünün yok edildiği, sansür ve otosansür baskısının en ağır bir şekilde hissedildiği bu dönemde, her türlü ekonomik zorluğa ve baskıya rağmen ayakta kalma mücadelesi veren, istihdam yaratan, doğru ve objektif habercilik yapan Çorum Haber Gazetesi’ne nice yıllar dileyen Tahtasız, ÇORUM HABER için “kentimizin gözü, kulağı, sesi” ifadelerini kullandı.