Kaza, iki gün önce Çorum- Mecitözü Karayolu Elvançelebi mevkiinde meydana gelmişti. Sedat Çimen (36) idaresindeki 19 EP 494 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 YB 6841 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Serap Çimen (32) ve 6 yaşındaki kızı Ömür Su Çimen ile Niyazi Bilgen hayatını kaybetmiş, Sedat Çimen ise yaralanmıştı. Kazada hayatlarını kaybeden anne ve kızı gözyaşları arasında Mecitözü İlçesinde son yolculuklarına uğurlanırken, Niyazi Bilgen ise Amasya’da toprağa verildi.

Yeter Bilgen’in eşi, Mertcan, Yiğitcan ve Onurcan’ın babaları olan Niyazi Bilgen’in Mecitözü İlçesi Sarıdede Mahallesi’nde ikamet ettiği, seyyar olarak kasaplık yaptığı öğrenildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ile yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

