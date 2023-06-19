İş insanı Nihat Kaya'nın eşi, Kaya Petrol, Kahve Orman ve Arena işletmecisi, TSO Meclis Üyesi ve Çorum FK Yöneticisi Burhan Kaya, Hasan Kaya ve Burcu Kaya'nın anneleri, iş kadını Nurcan Aşan’ın ablası, meslektaşımız Nihat Karalar’ın kız kardeşi Nezihe Kaya'nın cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındıktan sonra öğle namazına müteakip Ömerbey Köyü'nde defnedildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.