Çorum’da, 2019 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Çorum İl Şube Müdürlüğü sınırları içerisinde gerçekleştirilen arazi inceleme çalışmalarında dünyanın uçabilen en ağır (5,6-18 kilogram) kuşlarından biri olan toy kuşu gözlemlenmişti. Toy kuşu, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) listesine göre soyu tükenme tehlikesi büyük olan (VU) olan kuşlar listesinde yer alıyor. Tüm dünyada sayılarının sadece 44 bin ile 57 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. 2004 yılında Türkiye’de toy popülasyonunun 764-bin 250 birey arasında olduğu tahmin ediliyorken 2016 yılında gerçekleştirilen envanter çalışmalarında 504 birey tespit edilmişti. Bu zamana kadar habitat kaybı, tarım arazilerinin açılması ve avlanma gibi çeşitli nedenlerle sayıları azalan toy kuşları bütün dünyada yok olma sınırına yaklaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından envanter ve izleme çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce Toy Kuşu (Otis tarda)'na yönelik olarak hazırlanan ve uygulamaya konulan 'Toy Tür Eylem Planı' çerçevesinde tanımlanan faaliyetlerin uygulanması her yıl yapılıyor. Eylem planı çerçevesinde, Çorum ilinde envanter ve izleme çalışması Bölge Müdürlüğümüz Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü elemanlarının katılımı ile tarihinde gerçekleştirildi. Ülkemizde 100-500 arasında birey kaldığı tahmin edilmekte olup eylem planı kapsamında envanter ve izleme çalışmaları eş tutma, üreme, kuluçka, yavru büyütme dönemi olarak yıllar itibari ile devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Editör: İHA AJANS