Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2023 yılı Çiğ Süt Üretim İstatistikleri’ni açıkladı. Çiğ süt üretim istatistikleri 2020 yılından itibaren Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde ediliyor. Buna göre, 2022 yılında 21 milyon 563 bin 492 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2023 yılında yüzde 0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 ton oldu.

Bir önceki yıla göre keçi sütü üretimi yüzde 0,5, inek sütü üretimi yüzde 0,2 artarken, koyun sütü üretimi yüzde 12,5 ve manda sütü üretimi yüzde 1,3 azaldı.

Çiğ süt üretiminin 2023 yılında yüzde 92,9'unu inek sütü, yüzde 4,3'ünü koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR