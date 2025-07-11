Eski sanayii esnafından Muhsin Aydın'ın gelini, sanayii esnafından Ümit Aydın'ın eşi, Atanur ve Arda Aydın’ın anneleri Nazan Aydın’ın genç yaşta vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Aynı zamanda Hüseyin Kılıçarslan’ın da yeğeninin eşi olan Nazan Aydın’ın cenazesi 12 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek olan hakka yürüme erkânının ardından Büyük Palabıyık Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi