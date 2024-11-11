Programda, yerel yöneticiler, kamu görevlileri ve köy muhtarları bir araya geldi.

Programa Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Naim Çetinkaya, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, siyasi parti temsilcileri ve köy muhtarları katılım sağladı. Etkinlikte, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesi adına yürütülen projeler hakkında bilgi verildi.

Kaymakam Nayman, programda yaptığı konuşmada, ilçedeki kadınların ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için önemli adımlar attıklarını ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Nayman ayrıca kadınların iş gücüne katılımının arttırılması için devletin sunduğu desteklerin her zaman devam edeceğinin altını çizdi.

Programa katılan diğer yetkililer de, kadın kooperatiflerinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal faydalar sunduğunu vurgulayarak, bu tür projelerin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Etkinlik, katılımcıların kooperatifin faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmesiyle sona erdi.

Editör: SELDA FINDIK