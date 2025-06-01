Çorum merkeze bağlı Narlık Köyü şenlenecek. Köy Muhtarlığı tarafından organize edilen şenlik bugün düzenlenecek.

Sunuculuğunu Karabey Çirkin’in yapacağı şenlikte Emine Şanoğlu, Aşık Haydar Kemeç ve Tuğçe Kılıç sahne alırken, sanatçılar seslendirecekleri birbirinden güzel türkülerle şenliğe renk katacaklar.

Semah ve halk oyunları ekiplerinin de gösteri yapacağı şenlikte ayrıca çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için ücretsiz pamuk şekeri, balon ve palyaçolar eşliğinde oyunlar ve yüz boyama etkinliği gerçekleştirilecek.

Narlık Köyü Muhtarı Cihan Karaman, köy sakinleri arasında birlik ve beraberliğin sağlanması adına düzenleyecekleri şenliğe 7’den 70’e tüm Çorum halkını davet etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR