Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos tarihinde Kur'an-ı Kerim kursundan eve dönerken kaybolan ve 19 günlük arama çalışmalarının ardından köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz deresi kenarında çuvalın içinde ölü olarak bulunan Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi.

Adli Tıp Kurumundan alınan Narin Güran'ın cansız bedeni yıkanmak üzere Yeniköy mezarlığına götürüldü. Narin'in daha sonra köy mezarlığında defnedileceği belirtildi.

Editör: İHA AJANS