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*** Şehr-i Sanat Akademi, bağlama, gitar, piyano, keman, bateri, yan flüt gibi birçok enstrümanın eğitimini veriyor, şan yeteneğini geliştiriyor, Bilsem hazırlık dersleri ile sınav formatına uygun stratejileri geliştiriyor. Okul öncesi çocuklara özel eğitim programları düzenliyor.

*** Müzik öğretmenliği ve güzel sanatlara hazırlık eğitimleri verilirken, resim kursunda da temel çizim teknikleri, boyama yöntemleri öğretiliyor, karakalem ve renk çalışmaları yapılıyor. Ayrıca, her türlü müzik enstrümanı, enstrüman tel ve aksesuarlarının satışı, bakımı ve onarımı yapılıyor.