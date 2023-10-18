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Alaca eşrafından Yılmaz Şimşek’in hanımı, Şahap, Mustafa, Muzaffer, Coşkun ve Özcan Şimşek’in anneleri olan Müşerref Şimşek için taziye ziyaretleri sürüyor.

Vali Zülkif Dağlı ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da ayrı ayrı Mustafa Şimşek’i ziyaret ederek annesi için başsağlığı dileklerini iletti.



Başkan Aşgın ziyaretle ilgili paylaşımında: “Mustafa Şimşek Koleji kurucusu Mustafa Şimşek hocamıza Hakk’a yürüyen kıymetli annesi Müşerref Şimşek için taziye ziyaretinde bulunduk. Müşerref Teyzemiz ve tüm geçmişlerimize Rabbimden rahmet; geride kalanlara başsağlığı ve sabır diliyorum” görüşüne yer verdi.

Vali Dağlı da eğitimci iş insanı Mustafa Şimşek’i ziyaret ederek başsağlığı diledi.