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İlber Ortaylı ile Velipaşa Konağı’nda biraya gelen Mustafa Arıkoğlu kitaplarını imzalayarak kendisine takdim etti. Ünlü tarihçi Ortaylı ile söyleşide bulunan Mustafa Arıkoğlu duygu ve düşüncelerini de açıkladı,

Arıkoğlu: “İlber Hocamı en son yıllar önce İstanbul'da bir kitap fuarında görmüştüm. Bugün ömür uzatan, sanatla, kitapla dolu nefis bir sohbet ikram etti bana. Kendisine kitaplarımı imzaladım, gurur ve mutluluğu birlikte yaşayarak... Var olsun... Çorum Kitap Kültür Günlerine imza günümle katkıda bulunmaktan mutluluk duydum. Hoş bir tesadüf olarak benim imza günümle açılan fuarın kapanışını İlber Hocamın söyleşisiyle yaptık. Birbirinden değerli yazarları okuyucuyla buluşturan Çorum Belediye Başkanımıza ve Çorum Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.