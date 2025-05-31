Çorum’un Kargı İlçesi’ne Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Murat Peker atandı.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Murat Peker, 29 Mayıs 2025 tarihi itibariyle yeni görevine resmen başladı.

Görev değişikliği öncesinde Cumhuriyet İlkokulu’nda okul müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Murat Peker, aynı zamanda Kargı İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü görevini de vekâleten yürütüyordu. Eğitim alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle bilinen Peker’in, Kargı’daki eğitim çalışmalarına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

İlçedeki eğitim kalitesinin artırılması, okul ve öğrenci başarılarının desteklenmesi yönünde kapsamlı projelere imza atması beklenen Peker, göreve başlamasıyla birlikte tüm okul müdürleri ve öğretmenlerle istişarelere halinde çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Editör: Haber Merkezi