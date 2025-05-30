Çorum’un Kargı ilçesinde yapımı planlanan Aksu Göleti Yükseltilmesi ve Sulama Projesi kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu’nun başkanlığında Gölköy ve Örencik köylerinin muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenlendi. Proje sürecindeki anlaşmazlıkların ele alındığı toplantıda çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, Çorum’un Kargı ilçesinde yürütülen Aksu Göleti Yükseltilmesi ve Sulama Projesi kapsamında önemli bir istişare toplantısı düzenledi. DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, projenin doğrudan etkileyeceği Gölköy ve Örencik köylerinin muhtarları ile beraberlerindeki heyetler katıldı.

Toplantının ana gündem maddesini, projenin hayata geçirilme sürecinde ortaya çıkan anlaşmazlıkların değerlendirilmesi ve çözüm yollarının istişare edilmesi oluşturdu. Projenin teknik boyutları, köylülerin talepleri, mülkiyet sınırları, su dağılımı ve tarımsal sulama alanında yaşanabilecek olası sorunlar detaylı şekilde ele alındı.

Bölge Müdürü Yaroğlu, projeye ilişkin açıklamasında, DSİ’nin bölgede yürüttüğü çalışmaların hem tarımsal üretimi artırmayı hem de yerel halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediğini vurguladı.

Yaroğlu, muhtarların ve köylülerin sürece dahil edilmesinin önemine değinerek, “Her vatandaşımızın haklı taleplerine kulak veriyoruz. Amacımız, ortak akıl çerçevesinde herkesi memnun edecek bir çözüm bulmak” dedi.

Toplantıda söz alan muhtarlar ise, göletin yükseltilmesiyle birlikte tarım arazilerinin suya daha kolay erişiminin sağlanacağına inandıklarını, ancak bazı yerleşim yerlerinin ve arazilerin su altında kalma ihtimaline dair kaygılarını dile getirdi. Yetkililer, bu tür teknik ve hukuki konuların detaylı raporlarla değerlendirileceğini ve mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.

Aksu Göleti Yükseltilmesi ve Sulama Projesi’nin, tamamlandığında bölgede binlerce dönüm tarım arazisini suya kavuşturması, yerel ekonomiye katkı sağlaması ve tarımsal verimliliği artırması bekleniyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR