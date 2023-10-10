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Hüseyin ve Yeter Baba'ın oğulları, Fikriye, Mukaddes, Necla, Nayle, Mukadder ve Kader Baba'nın kardeşi olan 44 yaşındaki Murat Mustafa Baba, bir süredir kalp yetmezliği nedeni ile tedavi gördüğü Ankara Etlik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ÇORUM HABER çalışanlarından Uğur Görkem’in kayınbiraderi, Av. Tugay ve Altuğ Afat’ın ise akrabası olan Murat Baba’nın cenazesi dün ilimize getirilerek Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı morguna konuldu. Murat Mustafa Baba için ilk tören dün Hacı Bektaş Vakfı’nda yapıldı. Daha sonra ise saat 12.00’de Üçköy Köyü Derneği önünde helallik istenerek köyüne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından ise son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.