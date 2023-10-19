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Muhtarlığın en eski yönetim birimlerinden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Aşgın, “Muhtarlarımız, bulunduğu mahallelerde ve köylerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Demokrasimizinilk halkasını oluşturan muhtarlıklarımız ve muhtarlarımız, demokrasimizin yerel temsilcilikleri ve temsilcileridir” diye konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın mesajında şu görüşlere yer verdi: “Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol üstleniyor diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olan muhtarlarımız, yenilenen bir anlayışla halkımızın sorunları ile daha ilgileniyor ve kurumlarımızın daha fazla çözüm ortağımız oluyor. Vatandaşlarımızın talep, problem ve ihtiyaçları muhtarlarımızın da gayretiyle en kısa sürede çözüme kavuşuyor. Biz de Çorum Belediyesi olarak 2019 yılında Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzü kurduk. O tarihten beri de şehrimizde bulunan 15 mahallemiz muhtarlığı ile de 7/24 koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımız günün her saatinde haftanın her gününde bizlere rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Biz de onlara ulaşabiliyoruz. Biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da muhtarlarımızla birlikte, birlikte yönetim anlayışımız gereği çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milletimize hizmet yolunda muhtarlarımızla aşkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın, özelde de şehrimizde bulunan birlikte görev yaptığımız muhtarlarımızın ′19 Ekim Muhtarlar Günü′nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum”